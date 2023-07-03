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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الاثنين 3 يوليو 2023 : انتظم في الچيم

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ومن سمات مواليد الثور القوة، عاطفي، عملي، دقيق، فني، عطوف.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 3 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 3 يوليو 2023

مع التأثير القوي للزهرة والشمس على جانبك ، لديك القدرة على تحقيق أهدافك وإظهار أعمق رغباتك، لكن هذا لا يتعلق فقط بالحظ - ستحتاج إلى العمل الجاد والتركيز على أولوياتك، استفد من الطاقة الإيجابية واستخدمها لصالحك.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

سواء كنت أعزب أو مرتبطًا ، فأنت تتوق إلى التواصل العاطفي العميق والعلاقات الهادفة، مع وجود الزهرة في برجك ، ستشع طاقة مغناطيسية يصعب مقاومتها. استخدم سحرك لصالحك ودع نفسك تتألق.

توقعات برج الثور صحيا

استفد من الحيوية وركز على خلق عادات صحية تدوم طويلاً، سواء كان الأمر يتعلق بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو مجرد المشي يوميًا ، فامنح الأولوية للحركة والنشاط البدني لتشعر أنك في أفضل .

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

اكتمال القمر في قطاع حياتك المهنية ، ستركز على الارتقاء بحياتك المهنية إلى المستوى التالي، سيكون طموحك وتصميمك بكامل قوتك ، لكن لا تنس التواصل بشكل فعال مع زملائك ورؤسائك، حافظ على نفسك تحت السيطرة وحافظ على موقف متواضع.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

ضع في اعتبارك عادات الإنفاق الخاصة بك واطلب المشورة من مستشار مالي موثوق إذا كنت تشعر بعدم اليقين.

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