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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 3 يوليو 2023: تجنب القرارات المتهورة

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 3 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية:

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برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 3 يوليو 2023

تتنبأ النجوم بأسبوع مليء بالأحداث وتحويلي بالنسبة إلى برج العقرب، سيظهر شغفك وقوتك ومرونتك في المقدمة وأنت تتنقل عبر جوانب مختلفة من حياتك، بينما قد تظهر التحديات والعقبات غير المتوقعة ، يمكنك تجاوزها بالثقة في غرائزك والبحث عن الدعم من أحبائك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

بقدر ما يتعلق الأمر بالحب، فإن برج العقرب في رحلة مثيرة، بالنسبة لأولئك الذين هم في علاقات ملتزمة سوف تتعمق الرابطة وتنضج ، مما يمهد الطريق لالتزامات جديدة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد يصاب الأطفال بكدمات أثناء اللعب وقد يعاني كبار العقرب من مشاكل تتعلق بالنوم والتنفس، قد تصاب بعض الإناث أيضًا بشكاوى من الدورة الشهرية والتي قد تتطلب عناية طبية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سواء كان الأمر يتعلق بتبديل الوظائف أو تولي مسؤوليات جديدة ، أو بدء مشروعك، فسيختبر هذا الأسبوع طموحك ومهاراتك، أنت في وضع جيد لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتك الإبداعية والقيادية ، مما يتيح لك ترك بصمة في مجالك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

كن حذرًا وتجنب الإنفاق أو القرارات المتهورة ، والتي قد تؤثر على أهدافك المالية طويلة المدى، التزم بالنهج العملي، ويمكنك الاستفادة من الاتجاهات الحالية لبناء الثروة والأمن.

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