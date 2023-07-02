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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتفقد موقع انهيار أحواض الغابة الشجرية بالصالحية

أحواض الغابة الشجرية
أحواض الغابة الشجرية بقنا

أجرى اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة ميدانية لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها، بعد حدوث انهيار جسر ترابي بأحد أحواض الغابة الشجرية بمشروع توسعات الصرف الصحي والتي تخدم مدينة قنا وقري الجبلاو.

 

رافقه خلالها محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد على، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس عماد الذوق، مساعد رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب، والمهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد نصر، مدير عام البيئة والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا ، والنائب محمد احمد الجبلاوى، والنائب العمدة مبارك عضوا مجلس النواب. 

 

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ووجه محافظ قنا، باتخاذ إجراءات عاجلة، تمثلت وقف الصرف علي هذا الجزء من أحواض الغابة الشجرية والواقع علي مساحة ٢٥٠ فدان، مع البدء فورا في تدعيم جسور الحماية للجهة الغربية والمناطق الضعيفة من أحواض الصرف لعدم حدوث أي انهيارات مستقبلاً.

 

وتابع محافظ قنا ، بالإضافة إلى تشغيل البوستر الخاص برفع مياه الصرف الصحى" المنقاه" وصرفها علي مساحة 350 فدان أخري معدة لاستقبال تلك المياه لاستخدامها في أعمال الزراعة والتشجير، والعمل بالتوازي للانتهاء من عمل buy bass "تبديلة" لخط السيب من محطة رفع المياه المنقاه القائمة للصرف علي مصرف الجبلاو بعد أن تم الحصول على ترخيص من وزارة الري كحل دائم ونهائى.
 

كما التقي محافظ قنا، بملاك الأراضي الزراعية المتضررة من انهيار جسر أحد أحواض الغابة الشجرية، مؤكداً بأنه تم تشكيل لجنة انتهت من إعداد تقرير عن الواقعة وحصر الخسائر لتعويض المتضررين الذين يملكون عقود ملكية لهذه الأراضي وليس المتعديين على أراضى أملاك الدولة.

 

أحواض صرف الصالحية

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