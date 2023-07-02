زلزال قوي يضرب الحدود التركية الإيرانية

أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، اليوم الأحد، أن زلزالا جديدا ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع الساعة 15:28 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في المنطقة الحدودية.

وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 2.2 كيلو متر تحت سطح الأرض.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.