عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا .. زلزال قوي يضرب كهرمان مرعش

زلزال
زلزال

أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، اليوم الأحد، أن زلزالا جديدا ضرب محافظة كهرمان مرعش وهي إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع الساعة 16:59 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في منطقة تشوكورهيسار في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 8.0 كيلو متر تحت سطح الأرض.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

زلزال قوي يضرب الحدود التركية الإيرانية

زلزال عنيف يضرب المحيط الهادى

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

كهرمان مرعش زلزال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

سوق سودا للدخان| ماذا يحدث في أسعار السجائر؟! ومفاجأة من الشركة للمستهلكين

بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها لإهانة رجال مصر

الأهلي أم الزمالك.. شرط مفاجئ من ميتيلاند الدنماركي بشأن رحيل إمام عاشور

هدايا العيد للمصريين.. زيادة جديدة فى دعم السلع التموينية تصل لـ 42%

موضوعات متعلقة

حادث مروع.. لحظة اصطدام طائرات عسكرية في الجو بكولومبيا |فيديو

لأول مرة .. بريطانيا وأوروبا تعتزمان انتهاك الاتفاق النووي الإيراني

قصة حب وقبلات.. رئيس بلدية في المكسيك يتزوج من أنثى تمساح |شاهد

فرنسا.. الخسائر تتجاوز الـ100 مليون يورو في مرسيليا بسبب أعمال العنف

مفاجأة صادمة .. الكشف عن حيلة أطقم الدبابات الأوكرانية للهروب من الحرب

القضاء على النازيين.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

وزير خارجية النمسا : لا يمكن تغيير الجغرافيا وروسيا ستظل جزءا من أوروبا

المحاكمات بدأت.. حبس 3 من مثيري الشغب في فرنسا

ترشيحاتنا

دعاء تحصين النفس.. داوم عليه صباحا ومساء واحفظ نفسك من الشيطان

خط دفاع حديدي .. الكاف يشيد بمنتخب مصر الأولمبي في أمم إفريقيا

بخصم 20% ودون قرعة| طرح وحدات سكنية جديدة في 4 مدن بمزايا خاصة.. تفاصيل

وفقا لآخر تحديث.. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه الأحد 2 يوليو

هدايا الحكومة لـ ذوي الهمم.. ماذا عن شروط الجمع بين معاشين؟

وفاة صيدلانية.. سيارة تدهس 6 من عائلة واحدة بالتجمع الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قصة الخروف.. فستان رضوى الشربينى يكشف عن عملية نحت خضعت لها

وصفات فعالة لعلاج التينيا من مطبخك.. الزبادي والثوم الافضل

بعد إهانة رجال مصر| رضوى الشربيني.. حكاية مذيعة أدمنت الإثارة فوقعت في الفخ

مخاطر غير متوقعة لشوى اللحم على الفحم .. اخطرها الحساسية وامراض القلب

فيديو

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

ادعولها بالشفاء.. إعلامية شهيرة تفقد النطق فجأة والسبب يثير الدهشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ