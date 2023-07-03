كيروش يقود منتخب قطر للتأهل لربع نهائي الكأس الذهبية

تأهل منتخب قطر بقيادة كارلوس كيروش إلى ربع نهائي الكأس الذهبية، بعد فوزه على نظيره المكسيكي بنتيجة 1-0 فجر اليوم الإثنين على ستاد "ليفيس" في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الجولة الثالثة من البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

سجل حازم أحمد هدف قطر في مباراة اليوم، في الدقيقة 27.

وحقق منتخب قطر مفاجأة بالتأهل لهذا الدور، بعدما كان قريبا من الخروج قبل انطلاق المباراة، في ظل امتلاكه نقطة واحدة فقط من الجولتين الماضيتين.

لكن فوز قطر على المكسيك وخسارة هايتي أمام هندوراس، منحاه هدية التأهل.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على هندوراس، فيما تأهلت المكسيك متصدرة برصيد 6 نقاط.