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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. تشييع جثمان بطل مسلسل الاختيار ظهر اليوم.. ورحيل حفيد روبرت دي نيرو بشكل مفاجيء

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تشييع جنازة بطل مسلسل الاختيار ظهر اليوم ورحيل حفيد روبرت دي نيرو بشكل مفاجيء.

 

فنان شاب.. وفاة حفيد روبرت دي نيرو عن عمر 19 عاما

فقد الممثل العالمي روبرت دي نيرو، حفيده "لياندرو"، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما، بحسب موقع ديلي ميل. 

 

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

توفي منذ ساعات الفنان الشاب أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار، بشكل مفاجئ، بحسب ما أعلنه أصدقاؤه عبر حسابه على موقع فيسبوك. 

 

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

لم يتحمل الفنان الشاب أحمد قنديل، حالة الحزن التي انتابته بعد وفاة والدته نهاية العام الماضي، ورحل صباح اليوم بشكل مفاجيء بحسب ما أعلنه أصدقائه. 

 

تامر حسني يشاهد فيلم تاج مع الجمهور اليوم في السينما

أعلن الفنان تامر حسني مفاجأة لجمهوره، منذ قليل، وذلك بعد أيام من طرح فيلمه “تاج” للعرض في السينمات المصرية والعربية ضمن موسم عيد الأضحى. 

 

مطالبات تونسية بمنع أحمد سعد من الغناء في مهرجان قرطاج.. تفاصيل

يواجه الفنان أحمد سعد دعوة لمنع غنائه في حفل مهرجان قرطاج الدولي، والمعلن عنه سابقا في موعد 22 يوليو الجاري، بعد أزمته الأخيرة مع الصحافة التونسية. 

 

تشييع جنازة الفنان أحمد قنديل بحضور نقيب الممثلين أشرف زكي

حرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين على حضور جنازة الممثل الشاب أحمد قنديل، الذي رحل بشكل مفاجيء صباح اليوم، ومواساة أسرته بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر. 

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