نشرة الفن.. تشييع جثمان بطل مسلسل الاختيار ظهر اليوم.. ورحيل حفيد روبرت دي نيرو بشكل مفاجيء

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تشييع جنازة بطل مسلسل الاختيار ظهر اليوم ورحيل حفيد روبرت دي نيرو بشكل مفاجيء.

فقد الممثل العالمي روبرت دي نيرو، حفيده "لياندرو"، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما، بحسب موقع ديلي ميل.

توفي منذ ساعات الفنان الشاب أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار، بشكل مفاجئ، بحسب ما أعلنه أصدقاؤه عبر حسابه على موقع فيسبوك.

لم يتحمل الفنان الشاب أحمد قنديل، حالة الحزن التي انتابته بعد وفاة والدته نهاية العام الماضي، ورحل صباح اليوم بشكل مفاجيء بحسب ما أعلنه أصدقائه.

أعلن الفنان تامر حسني مفاجأة لجمهوره، منذ قليل، وذلك بعد أيام من طرح فيلمه “تاج” للعرض في السينمات المصرية والعربية ضمن موسم عيد الأضحى.

يواجه الفنان أحمد سعد دعوة لمنع غنائه في حفل مهرجان قرطاج الدولي، والمعلن عنه سابقا في موعد 22 يوليو الجاري، بعد أزمته الأخيرة مع الصحافة التونسية.

حرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين على حضور جنازة الممثل الشاب أحمد قنديل، الذي رحل بشكل مفاجيء صباح اليوم، ومواساة أسرته بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.