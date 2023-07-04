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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: ترقية ومشروع جديد

صدى البلد

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، لديه القدرة على إظهار العظمة وإظهار النجاح، عندما يسيرون في المجهول يجب أن يثقوا في أن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

يمكن لعفويتك أن تقودك على طريق خوض تجارب مثيرة، وهو يوم ممتاز لاستكشاف هوايات جديدة أو الانطلاق في رحلة جديدة، تذكر ، ابق وفيا لذاتك الفريدة وسيفتح الكون لك أبوابه.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

هناك طلب كبير على مجموعة المهارات الفريدة الخاصة بك وقد يعرض عليك رئيسك في العمل ترقية أو مشروعًا جديدًا، ثق في غرائزك وتحمل المخاطر لتتفوق. 

‏توقعات برج الدلو صحيا

تؤثر طاقة أورانوس بشكل إيجابي على صحتك الجسدية، قد تكون مهتمًا بتجربة إجراءات لياقة بدنية جديدة ، مثل دروس اليوجا أو الرقص، استمع إلى جسدك واتخذ خيارات صحية للحفاظ على صحتك..

توقعات برج الدلو عاطفيا

إذا كنت عازبًا، فقد تلتقي اليوم بشخص مثير، جازف بحياتك العاطفية وادخل المغامرة.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

لا تقفز إلى شيء ما دون البحث المناسب، اتبع إحساسك الغريزي واتجه بحذر قبل القيام بأي استثمار كبير.

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