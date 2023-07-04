أخبار مصر على مدار 24ساعة.. إنقاذ 25 طفلا مصريا حاولوا الهجرة إلى إيطاليا

أخبار مصر.. أنقذت السلطات الليبية 25 طفلا مصريا حاولوا السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية وسلمتهم إلى السلطات في مصر.. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



25 طفلا مصريا حاولوا الهجرة إلى إيطاليا.. والسلطات الليبية تتحرك

حاول 25 طفلا مصريا السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، وتمكنت السلطات الليبية من القبض على مئات من المهاجرين غير الشرعيين الذين حاولوا السفر إلى إيطاليا عبر سواحلها، وكان بين المهاجرين 25 طفلا مصريا، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا.

تطور جديد في أضخم صفقة بـ تاريخ هيئة سكك حديد مصر

يعتبر وصول دفعة جديدة من عربات السكك الحديدية تطورا جديدا في أضخم صفقة في تاريخ هيئة سكك حديد مصر، فقد وصلت دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 15 عربة درجة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر

السكة الحديد: قطارات العيد الإضافية مستمرة في العمل حتى السبت| تفاصيل

طرحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر قطارات إضافية وذكرت أنها ستستمر في العمل حتى ٢٠٢٣/٧/٨ علاوة علي القطارات الحالية.

الصحة: حملات مرورية على 9 مستشفيات خلال يومين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تكثيف الحملات المرورية للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، على المنشآت الطبية، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية، وفصائل الدم وأدوية الطوارئ، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وذلك للتأكد من توفير كافة الخدمات الصحية من خلال مبادرة «100 يوم صحة».

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



عودة حجاج البعثات والقرعة اليوم على متن 14 رحلة جوية لـ مصر للطيران

تسير مصر للطيران اليوم 14 رحلة جوية، لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، ضمن الجسر الجوي لاعادة الحجاج.

خطورة الحشرات .. 10 رسائل مهمة للمزارعين مع بداية الموجة الحارة

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الـ 10 أيام المقبلة ، بناء على قراءات نماذج الإنذار المناخي المبكر.

انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات وسط الصعيد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مشروعات وسط الصعيد والتي تضم محافظتي الوادي الجديد وأسيوط.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



خطر على الركاب | بيان عاجل من النقل بسبب رشق القطارات بالحجارة

طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين ، والذي يخدم ملايين الركاب، بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات

حلول سحرية.. الصحة توجه 6 نصائح مهمة للقضاء على البعوض

نشرت وزارة الصحة والسكان ، 6 نصائح لمنع توالد البعوض، في إطار منشوراتها التوعية المستمرة .

أبرزها وزن الجسم.. تعرف على أسباب النقرس

أوضحت هيئة الدواء المصرية أسباب الإصابة بمرض النقرس ـ وذلك في إطار منشوراتها التثقفية والتوعوية الخاصة بالصحة العامة والأدوية .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الصحة: تقديم 75 ألفًا و611 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية في جميع المحافظات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها أمس الأحد 2 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وزير الري: تدشين المركز الإفريقي للمياه تحت مظلة مبادرة AWARe

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمى

مبادرات وتفتيش وتوعية بالسلامة والصحة المهنية.. وزارة العمل في دولة 30 يونيو

تواصل وزارة العمل، اليوم الإثنين، نشر ورصد نتائج ثقافة دولة 30 يونيو في مجال العمل، وحرصها على تعزيز علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل" في إطار "بيئة عمل" لائقة وصحية.

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الصحة: التدخين يدمر الخلايا المناعية في الجسم

قالت وزارة الصحة والسكان ، إن التدخين يدمر الخلايا المناعية للجسم ، ويؤثر على صحة القلب والرئتين والأوعية الدموية.

النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

تستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

ضبط راكب في مطار القاهرة يهرب 460 عبوة سجائر إلكترونية.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب أجنبي من اصل مصري تهريب كمية كبيرة من عبوات الشيش الإلكترونية.

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ظاهرتان جويتان تسيطران.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى الأحد 9 يوليو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 04 يوليو إلى الأحد 09 يوليو 2023.

تأهيل ترع وتوفير أراضي.. خطوات وزارة الري المحورية بمبادرة حياة كريمة

انطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في شهر يناير ٢٠١٩ وهي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى.

انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن "الكمر"

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تعريف “ الكمر” .

طواف الوداع.. الواعظة رابحة صلاح الدين تشرح آخر مناسك الحج| فيديو وصور

يعتبر طواف الوداع آخر مناسك الحج، والتقت الواعظة رابحة صلاح الدين عضو البعثة الرسمية لـ حجاج الجمعيات الأهلية، بالحجاج لتوضيح آخر مناسك الحج "طواف الوداع" وكيفية أدائه قبل مغادرة مكة المكرمة.