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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تحذير لسكان هذه المحافظة.. منخفض الهند الموسمي يرفع درجات الحرارة لـ43

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الطقس اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، والتي بصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات النهار لتصل إلى 43 درجة مئوية بجنوب البلاد، بسبب تعمق مؤقت لمنخفض الهند الموسمي بكتلته الحارة.

 رتفاع  درجات الحرارة

منخفض الهند الموسمي

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تعمل على زيادة حرارة الطقس المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، ناصحة بشرب الكثير من السوائل.

وتوقعت هيئة الأرصاد تأثر البلاد بموجة حارة قادمة من الأراضي الهندية، تسمى منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على رفع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال فصل الصيف، مما يجعل درجات الحرارة تتخطى حاجز الـ 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

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كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، وحار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد في فترات النهار، بينما يسود طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء في فترات الليل.

وكشفت الأرصاد في بيان لها عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، حيث فمن المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة 

حالة البحرين في مصر

وأوضحت في بيانها حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من 0.5 متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

كما أوضحت أيضا حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية انحسار منخفض الهند الموسمي غدا الأربعاء، وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية على كافة أنحاء الجمهورية، حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع تدفق رياح شمالية غربية أقل حرارة عبر البحر المتوسط خاصة على الجزء الشمالي من البلاد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من التعرض للشمس خلال ساعات الذروة، خاصة في ظل تزايد نسبة الرطوبة، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تصل 34 مئوية على محافظة الإسكندرية، وتتخطى حاجز الأربعين درجة على محافظات جنوب البلاد.

وحذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع نسبة الرطوبة ونصحت المواطنين بالإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في ساعات الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

بيان الأرصاد الجوية 

درجات الحرارة اليوم

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر عند القيادة والتزام السرعات المقررة، وتشغيل المصابيح الأمامية والمساحات عند القيادة خلال ساعات الصباح الأولى، نظرًا لانخفاض الرؤية على بعض الطرق بسبب انتشار الشبورة، حرصًا على سلامة المارة والركاب.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الأيام الماضية كانت في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وتراوحت ما بين 33 و34 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن الارتفاع في نسب الرطوبة يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بيقيم تتراوح ما بين درجتين لثلاث درجات.

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رطب نهارا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4 يوليو بالقاهرة والمحافظات

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وأوضحت "غانم" ـ في تصريحات لها، أن درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية خلال فترات النهار مع ارتفاع في نسب الرطوبة، بينما تتراوح درجات الحرارة في المناطق الساحلية ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية خاصة في الظل. 

وأكدت أن الطقس اليوم، يشهد أجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار، موضحة أن الأجواء مستقرة بصفة عامة في أغلب المحافظات ومع يوم الأربعاء والخميس ستعود درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية.

ونرصد لكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، والتي جاءت كالتالي: 

  • القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.
  • الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة.
  • مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة.
  • سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.
  • قنا العظمى 42 درجة والصغرى 18 درجة.
  • أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
بيان درجة الحرارة 
الطقس منخفض الهند الموسمي درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة اليوم الثلاثاء القاهرة العظمى

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