تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

قدمت تسنيم خيري، مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة حول آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس، حيث يبحث كثيرون عن أخبار حالة الطقس اليوم الاثنين من هيئة الأرصاد الجوية، وكذلك حالة الطقس اليوم على القاهرة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الملحوظ.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات، إذ توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتصل نسبة الرطوبة ليلا على القاهرة الكبرى إلى 70-75 % ، فيما تسجل 85 % على السواحل الشمالية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة نحو 37 درجة و42 على جنوب الصعيد..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو