عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحياة تعود لشمال سيناء.. انتظام العمل في الأسواق بمدن وقرى المحافظة

عودة العمل في الأسواق
عودة العمل في الأسواق بشكل منتظم في سيناء

عادت الأسواق والمحلات  التجارية في مدن وقرى محافظة شمال سيناء، إلى العمل بشكل منتظم،  بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم عرض السلع والمواد  والدواجن والخضراوات والفاكهة. 

وتفقدت أمانى رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، انتظام العمل بالمخابز، ومحطات الوقود، والأسواق، تنفيذا لتعليمات وزير التموين واللواء  الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

 

سير العمل

وأجرت  “رسلان” جولة تفقدية على الأسواق التجارية والمحلات التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمتتابعة سير العمل بالمخابز ومحطات الوقود، وتأكيد توافر السلع الغذائية والتموينية واللحوم والخضراوات بالأسواق. 

وقد تلاحظ توافر جميع السلع الغذائية ومعلن عن أسعارها، ولم ترد أى شكاوى من خلال غرفة عمليات المديرية. 

وأكدت “رسلان” قيام الرقابة التموينية بتنفيذ حملات مشتركة مع مديريات الصحة والطب البيطري للمرور على المحلات والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة، مع تحرير محاضر للمخالفين.

وقالت  أمانى رسلان إنه تم  تحرير 7  محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، بالإضافة إلى تحرير محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجار استمرار تنفيذ  الحملات التموينية على مستوى المحافظة.

 

txt

محافظ شمال سيناء: خطة لرصف الطرق بمختلف أحياء مدينة العريش

سيناء الاسواق عودة العمل الخضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس .. وزير التعليم يعتمدها خلال ساعات

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

متدرج الصعوبة.. شاهد آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاستاتيكا

حجازي يطمئن على مستوى امتحانات الثانوية العامة اليوم ويتأكد من وضوح الاسئلة

من هو السفير التركي الجديد لدى القاهرة.. بروفايل

مندوب فلسطين: يجب وضع جيش الاحتلال على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال

حقيقة تراجع الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم في الموازنة

بفارق ضئيل عن مصر| الإمارات تتصدر قائمة الدول العربية المنتجة للطاقة الشمسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

استشارى يكشف حقيقة التحذير من مادة شائعة لعلاج المذح الجلدي تسبب السرطان

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ