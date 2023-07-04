الحياة تعود لشمال سيناء.. انتظام العمل في الأسواق بمدن وقرى المحافظة

عادت الأسواق والمحلات التجارية في مدن وقرى محافظة شمال سيناء، إلى العمل بشكل منتظم، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم عرض السلع والمواد والدواجن والخضراوات والفاكهة.

وتفقدت أمانى رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، انتظام العمل بالمخابز، ومحطات الوقود، والأسواق، تنفيذا لتعليمات وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

سير العمل

وأجرت “رسلان” جولة تفقدية على الأسواق التجارية والمحلات التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمتتابعة سير العمل بالمخابز ومحطات الوقود، وتأكيد توافر السلع الغذائية والتموينية واللحوم والخضراوات بالأسواق.

وقد تلاحظ توافر جميع السلع الغذائية ومعلن عن أسعارها، ولم ترد أى شكاوى من خلال غرفة عمليات المديرية.

وأكدت “رسلان” قيام الرقابة التموينية بتنفيذ حملات مشتركة مع مديريات الصحة والطب البيطري للمرور على المحلات والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة، مع تحرير محاضر للمخالفين.

وقالت أمانى رسلان إنه تم تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، بالإضافة إلى تحرير محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجار استمرار تنفيذ الحملات التموينية على مستوى المحافظة.