خلوا بالكم من أمي وإخواتي .. آخر كلمات طالب الصيدلة ضحية مشاجرة العبور

أكد عبد الرحمن عماد أحد أفراد أسرة طالب الصيدلة يوسف شريف والذي لقى مصرعه على يد مهندس بسبب اصطدام سيارته به إن المجني عليه طالب بالسنة النهائية بكلية الصيدلة والمتهم سبه بأبشع الألفاظ بسبب احتكاكه بسيارته دون قصد.



واشار الى أن المتهم استدرج المجني عليه وراءه لمنطقة شبه مقطوعة بجوار مباني تحت الإنشاء بمنطقة العبور وقام باستخراج سلاح أبيض وطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسد وتركه ينزف بدمائه، حتى ساعده أحد الشباب الذى يعمل دليفري وقام بنقله للمستشفى.



واضاف أن يوسف أوصاه بوالدته وإخوته الصغار، حيث إنه عائلهم الوحيد وأكبرهم بعد وفاة والده بفيروس كورونا، مطالبًا بالقصاص من أجل أن يعود حق يوسف ويشفى صدر عائلته التي تعيش حالة من الحزن الشديد.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال المستشفى الطالب يوسف شريف طالب بكلية الصيدلة مصابًا بعدة طعنات بالجسد.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابته بـ 8 طعنات متفرقة، وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم إثر اصطدام سيارة المتهم بالمجنى عليه، وخلال معاتبته له ردد قائلا للمجنى عليه "عايز حقك تعالي ورايا".



واستدرجه المتهم إلى أحد الشوارع الخالية من المارة وطعنه بسلاح ابيض وجرى نقله للمستشفى لتقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتوفى بعد أسبوع، وتم القبض على المتهم وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام.