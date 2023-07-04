عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلوا بالكم من أمي وإخواتي .. آخر كلمات طالب الصيدلة ضحية مشاجرة العبور

المجنى عليه
المجنى عليه

أكد عبد الرحمن عماد أحد أفراد أسرة طالب الصيدلة يوسف شريف والذي لقى مصرعه على يد مهندس بسبب اصطدام سيارته به إن المجني عليه طالب بالسنة النهائية بكلية الصيدلة والمتهم سبه بأبشع الألفاظ بسبب احتكاكه بسيارته دون قصد. 

عايز حقك تعالي ورايا.. حبس المتهم بقتل طالب فى مشاجرة بالقليوبية

حسن الخاتمة .. وفاة مدير مدرسة بالقليوبية بعد أداء فريضة الحج


واشار الى أن المتهم استدرج المجني عليه وراءه لمنطقة شبه مقطوعة بجوار مباني تحت الإنشاء بمنطقة العبور وقام باستخراج سلاح أبيض وطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسد وتركه ينزف بدمائه، حتى ساعده أحد الشباب الذى يعمل دليفري وقام بنقله للمستشفى. 


واضاف أن يوسف أوصاه بوالدته وإخوته الصغار، حيث إنه عائلهم الوحيد وأكبرهم بعد وفاة والده بفيروس كورونا، مطالبًا بالقصاص من أجل أن يعود حق يوسف ويشفى صدر عائلته التي تعيش حالة من الحزن الشديد.

 
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال المستشفى الطالب يوسف شريف طالب بكلية الصيدلة مصابًا بعدة طعنات بالجسد. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابته بـ 8 طعنات متفرقة، وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم إثر اصطدام سيارة المتهم بالمجنى عليه، وخلال معاتبته له ردد قائلا للمجنى عليه "عايز حقك تعالي ورايا".


واستدرجه المتهم إلى أحد الشوارع الخالية من المارة وطعنه بسلاح ابيض وجرى نقله للمستشفى لتقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتوفى بعد أسبوع، وتم القبض على المتهم وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام.

الصيدلة الاجهزة الأمنية بالقليوبية الفحوصات الطبية طالب الصيدلة فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

رد أولي على أحداث جنين.. حماس تعلن مسئوليتها عن حادث الدهس في تل أبيب

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

الزمالك خارج الصورة.. تطور مفاجئ يقرب إمام عاشور من الأهلي

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

رسميا.. الوكرة القطري يعلن إتمام الاتفاق مع الأهلي لضم حمدي فتحي

موضوعات متعلقة

إصابة ملاحظ بإعياء داخل لجنة بامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

عايز حقك تعالي ورايا.. حبس المتهم بقتل طالب فى مشاجرة بالقليوبية

بالعصا الإلكترونية.. تفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية قبل امتحان الاستاتيكا

ترشيحاتنا

المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها البالغ بشأن هذا الأمر

التفاصيل الكاملة.. شاهد| اللقطات الأولى من موقع حادث الدهس في تل أبيب

الرئاسة الفلسطينية : إسرائيل دولة معتدية.. ونحتاج إلى الصوت العربي الواحد

المتحصلات27 مليار جنيه.. التنمية المحلية: 205 ألف طلب تقنين وتحرير 64 ألف عقد

علي السيد: تفويض 3 يوليو كان انحيازا من الشعب لثورة 30 يونيو

مدبولي يتابع مع رئيس وكالة الفضاء المصرية عددا من المشروعات..ويوجه بتوفير التمويل اللازم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بيفهمش غير باللغة دي.. سيدة تثير الجدل بشأن كلبها

كيف تجد ذاتك في عشر خطوات ؟ طبيب نفسي يجيب

لحظات مروعة لاصطدم سيارة شرطة بدفع رباعي مسروقة في أمريكا| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ