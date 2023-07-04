استبدال الأخضر.. الصين توجه ضربات قوية لـ الدولار بعملتها الوطنية

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة بين أعضاء منظمة شانجهاي للتعاون.

وفي حديثه في قمة منظمة شانجهاي للتعاون، أشار الزعيم الصيني إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية التي يجب على الأعضاء التركيز عليها لتوسيع العلاقات الاقتصادية المتبادلة.

وقال شي: “من الضروري تكثيف التعاون في العملة الرقمية السيادية والعمل على إنشاء بنك تنمية لمنظمة شانجهاي للتعاون”.

وأضاف أن “بكين مستعدة لتزويد شركائها بإمكانية الوصول إلى الأسواق الصينية وتبادل خبراتها”.

وتعمل روسيا والصين بنشاط على استبدال الدولار الأمريكي بالعملات الوطنية في التسويات الثنائية.

واستمرت التجارة بين البلدين في التسارع بعد أن وصلت إلى مستوى تاريخي بلغ 190.3 مليار دولار من حيث القيمة السنوية في عام 2022.

وارتفعت الصادرات والواردات بوتيرة من رقمين منذ بداية هذا العام.

ووفقا لبيانات الجمارك، ارتفعت التجارة بين روسيا والصين إلى 93.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو، مسجلة زيادة بنسبة 40.7٪ مقارنة بالعام الماضي.

وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، مؤخرا إن التجارة الثنائية تسير على الطريق الصحيح لتجاوز الهدف البالغ 200 مليار دولار سنويا قبل الموعد المتوقع.

ويرأس قمة منظمة شانجهاي للتعاون ال23 رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

تأسست المنظمة في عام 2001 ككتلة اقتصادية وأمنية من قبل رؤساء روسيا والصين وجمهورية قيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وأصبحت الهند وباكستان عضوين دائمين في عام 2017.