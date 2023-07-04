الزمالك يلغي اللجنة الفنية لكرة القدم

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إلغاء اللجنة الفنية التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية لمناقشة كافة الأمور الخاصة بالكرة والتعاقدات في النادي.

وكانت اللجنة الفنية تضم كلا من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة، أحمد حسام ميدو، طارق يحيى، أحمد عبد الحليم، إسماعيل يوسف، خالد الغندور، نجوم النادي السابقين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم "ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.