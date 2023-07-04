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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: مصر أصبحت من الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر.. فيديو

إنتاج الهيدروجين
إنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ اقتصاد بجامعة السويس، إن الدولة تخطط لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، المتمثل في الاقتصاد الأخضر، من أهمها مشروع الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء.

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مستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر .. ندوة بـ كلية النانو تكنولوجي جامعة القاهرة

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مصر لصناعة الكيماويات تتوقع زيادة إيراداتها 33 مليون جنيه من مشروع الهيدروجين

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة البترول بدأت باستخدام التكنولوجيا لتقليل الانبعاثات الكربونية بمشروعات استخدام غازات الشعلة، لإعادة تدوير وتقليل القيمة الكربونية والأضرار المصحوبة معه.

 

وتابع أن مصر أصبحت من الدول التي استطاعت إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتمت مناقشة ذلك المشروع بمؤتمر المناخ الفائت كمشروع صناعي يجرى من خلاله إنتاج الأمونيا الخضراء.

 

وأوضح أنه جرى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية منها المناخ الذي يمكنها من استخدام طاقة نظيفة ومنطقة خليج السويس،  خاصة التي أصبحت مصبا لجذب إنتاج الهيدروجين والأمونيا والميثانول.

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