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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: الإخوان اتفقوا مع هيلاري كلينتون على تقليص دور القوات المسلحة

أحمد موسى
أحمد موسى

استعرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، بعض تدوينات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عن حادث واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة.

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وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن اللجان الإخوانية الممولة تحاول التشكيك في القوات المسلحة، مضيفا أن ما أعلمه عن الإخوان الإرهابية الكثير والكثير.

وأضاف أحمد موسى، أن الإخوان الإرهابية مجموعة من المنحرفين أخلاقيا وفكريا، فخطة هدم القوات المسلحة موجودة لدى الإخوان ، وليست جديدة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية اتفقت مع هيلاري كلينتون في 2013 على تقليص دور القوات المسلحة.

 

أحمد موسى الإخوان الإخوان الإرهابية أخبار حادث مدينتي القوات المسلحة

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