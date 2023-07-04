أحمد موسى: الإخوان اتفقوا مع هيلاري كلينتون على تقليص دور القوات المسلحة

استعرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، بعض تدوينات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية عن حادث واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن اللجان الإخوانية الممولة تحاول التشكيك في القوات المسلحة، مضيفا أن ما أعلمه عن الإخوان الإرهابية الكثير والكثير.

وأضاف أحمد موسى، أن الإخوان الإرهابية مجموعة من المنحرفين أخلاقيا وفكريا، فخطة هدم القوات المسلحة موجودة لدى الإخوان ، وليست جديدة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية اتفقت مع هيلاري كلينتون في 2013 على تقليص دور القوات المسلحة.