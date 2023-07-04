أحمد موسى: الإخوان يسعون لاستغلال حادث مدينتي لإحداث وقيعة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك قنوات وصحف ومواقع إلكترونية كانت تخصص وقتها للهجوم عليه بسبب مقالاته التي كان يهاجم فيها الإخوان، لافتًا إلى أن مصلحته الأولى هي مصر، وما كان ينشره هي الحقيقة.

عرض أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المقالات والتقارير الصحفية التي نشرها في جريدة الأهرام قبل 25 يناير 2011، والتي كشف فيها بالأدلة علاقة الإخوان الإرهابيين بالولايات المتحدة، وتؤاطهم في العديد من الجرائم.

وأضاف أحمد موسى، أن الإخوان يسعون لاستغلال واقعة مدينتي، من أجل التفرقة بين القوات المسلحة والشعب، وفتح الباب لعودة الإخوان مرة أخرى لمصر، مؤكدُا أنه لا مجال لعودة الإخوان، بعد أن دمروا وخربوا مصر في 2011، ويسعون الآن للعودة مرة أخرى.

وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»: "لن نسمح بعودة الإخوان الإرهابيين مرة أخرى، لا نريد الرجوع مليون سنة للخلف"، موضحًا أنه حال عودة الإخوان لمصر لن تكون هناك نهضة أو قومة مرة أخرى لمصر.

ولفت أحمد موسى، إلى أن الدفاع عن الوطن فرض عين على كل مواطن، والوقوف أمام أي شخص لا يريد الخير للدولة، لذا يجب الحذر من أي أخبار أو نشر أي تعاطف مع عودة الجماعة الإرهابية لمصر.