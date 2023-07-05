أخبار التعليم|البحوث الفلكية تنظم ورشة عمل أونلاين لطلاب مدارس STEM.. ومركز اللغات بجامعة حلوان يبدأ حجز دورات تدريبية للخريجين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، فتح باب الحجز فى دورة اللغة العربية لخريجى كليات الآداب والتربية (لتعلم مهارات وآليات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) وقد بدء الحجز للبرنامج التدريبي اعتبارًا من أول يوليو وتبدأ الدورة فور اكتمال العدد .

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء عند تنظيم ورش عمل بالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للاتحاد الدولى الفلكى تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس معهد البحوث الفلكية وبالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للاتحاد الدولى الفلكى عند تنفيذ ورش عمل .

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس بدء تقبل التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة بدء حتى الاثنين القادم 10 يوليو ولن تقبل أى التماسات ترد بعد ذلك الموعد.

أعلنت جامعة عين شمس، أنها تهيب اللجنة التنظيمية لإعداد البرنامج التدريبي المكثف المقدم لطلاب جامعة عين شمس للتأهيل للمشاركة بالمشروع الوطني للقراءة في نسخته الثالثة 2023 ، بقسم اللغة العربية بكلية التربية بالجامعة ، للطلاب الراغبين في التقدم للتدريب، سرعة تعبئة الفورم المرفق على رابط التسجيل اضغط هنا وذلك قبل غلق باب التسجيل في 5 يوليو 2023.