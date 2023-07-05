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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الموت يفجع أسرة الفنان محمود ياسين | تفاصيل

صدى البلد

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين وفاة زوجة عمه فاروق ياسين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو محمود ياسين :"إنا لله وإنا إليه راجعون ، وفاة زوجة عمى فاروق ياسين بأستراليا".

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في سرقة مكتب الفنان السيناريست عمرو محمود ياسين في منطقة العجوزة بعد القاء القبض على مسجل خطر ارتكب الجريمة واستولى على 4 تماثيل نحاسية جوائز حصل عليها الفنان.

وتبين أن الفنان عمرو ياسين ترك نافذة المكتب في الطابق الأرضي غير محكمة الغلق ما سهل مهمة اللص وتسلل إلى المكتب عبر النافذة بعد فتحها واستزلى على تماثيل نحاسية جوائز تسلمها الفنان عن أعماله. 

 

واعترف المتهم أنه تخلص من تمثالين من ضمن المسروقات في مقلب قمامة اثناء هروبه حاول بيع الآخرين. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من مأمور قسم شرطة العجوزة بتلقيه بلاغ من "عمرو محمود ياسين" باكتشافه سرقة بعض محتويات مكتبه بالطابق الأرضي.

 

شكل العميد هاني شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال فريق بحث بقيادة العقيد مصطفى خليل بالتنسيق مع قطاع الأمن العام؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد وضبط الجاني.

 

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة توصلت إلى أن مسجلا خطرًا له معلومات جنائية "تخصص سرقة مساكن" وراء ارتكاب الواقعة بتسلقه سور العقار الخلفي.

 

بتقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد فاروق ومصطفى عرفة معاوني مباحث العجوزة من ضبط المتهم "بشار.أ." 20 سنة، وأرشد عن المسروقات 4 جوائز فنية "تماثيل نحاس" وجهاز تدخين "سيجارة الإيكوس".

 

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

الفنان محمود ياسين السيناريست عمرو محمود ياسين الفنان عمرو ياسين عمرو محمود ياسين

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