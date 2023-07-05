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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصاريف ماكينات الصراف الآلي| قرار حاسم من «المركزي» بشأن رسوم السحب من البنوك

صدى البلد

 

يحدد البنك المركزي المصري، خلال الأيام القليلة القادمة رسوم السحب والإيداع داخل البنوك، سواء في الفروع البنكية، أو عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بعد انتهاء مدة الـ 6 أشهر التي حدد خلالها رسوم وحدود السحب والإيداع داخل الجهاز المصرفي.

و كان البنك المركزي المصري أعلن، نهاية ديسمبر 2022، رفع حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكل البطاقات إلى 4000 جنيه، بدلا من 2000 جنيه.

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رسوم السحب والايداع

استمرت البنوك في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي والتي تقدر قيمتها التقريبية بـ 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها".

وتتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة، الاستمرار في إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي والقطاع المصرفي تحمل ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء جائحة كورونا؛ للتخفيف عن المواطنين، وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد".

وتتضمن القرارات أيضا استمرار إعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، ونتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.

وأكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكل التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

وتبلغ الحدود القصوى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك 150 ألف جنيه مصري، والحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي 20 ألف جنيه مصري.

وقرر البنك الأهلي المصري تعديل حد المشتريات على البطاقة الذهبية وخفضه إلى 25 ألف جنيه شهريًا بدلًا من 100 ألف جنيه، وخفض الحد الأقصى للسحب النقدي من 30 ألف جنيه شهريا لما يعادل 2500 جنيه يوميًا.
 

وكان البنك المركزي قد عطل العمل بالبنوك يوم الثلاثاء الماضي لمدة 9 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو؛ على أن تتم العودة للعمل الثلاثاء المقبل. 

رسوم عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM 

يرصد " موقع" صدي البلد"، أهم رسوم عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM ، لعملاء البنوك المختلفة سواء بنك العمل أو خلاف ذلك، من بين تلك البنوك هي:

رسوم السحب من بنك مصر 

تبلغ رسوم السحب 5 جنيهات في المرة الأولى، ورسوم الاستعلام وطباعة الإيصال جنيه ونصف.

رسوم السحب من البنك الأهلي المصري 

تبلغ رسوم السحب من ماكينات البنك 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام وطباعة الإيصال جنيه ونصف.

رسوم السحب من بنك القاهرة

رسوم السحب 5 جنيهات، وكذلك رسوم الاستعلام وطباعة الإيصال.

رسوم السحب من بنك HSBC

تبلغ الرسوم 10 جنيهات والاستعلام مجاني.

رسوم السحب من مصرف أبوظبي الإسلامي

تبلغ مصروفات السحب 5 جنيهات، بالإضافة إلى الاستعلام عن الرصيد وطباعة الإيصال.

رسوم السحب من بنك الإسكندرية

تبلغ رسوم السحب 5 جنيهات.

رسوم السحب من بنك أبوظبي التجاري

تبلغ رسوم السحب من ماكينات البنك 6 جنيهات.

رسوم السحب من بنك الإمارات دبي الوطني

تبلغ رسوم السحب  6 جنيهات.

رسوم السحب من بنك QNB 

عمولة السحب من ATM بنك QNB تبلغ 5 جنيهات.

رسوم السحب من البنك العربي الإفريقي الدولي

تقدر رسوم عمليات السحب من ماكينات البنك العربي الإفريقي الدولي 8 جنيهات.

رسوم السحب من بنك التعمير والإسكان

تبلغ رسوم عمليات السحب من ماكينات البنك 5 جنيهات.

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مصاريف ماكينات الصراف الآلي| قرار حاسم من «المركزي» بشأن رسوم السحب من البنوك

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