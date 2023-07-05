تخطي حاجز المليون أمس.. تعرف على إجمالي ما حققه البعبع منذ طرحه

تمكن فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة من تحقيق ايرادات مرتفعة شباك تذاكر السينمات المصرية ، وقد حقق الفيلم ليلة امس ، الثلاثاء ، ايرادات بلغت 1,331,098 مليون جنيه.

وبذلك اجمالي ما حقق فيلم البعبع من ايرادات هذا الاسبوع ، 20,161,589 مليون جنيها مصريا .

فيلم البعبع

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى .

تدور أحداث فيلم البعبع في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي علي الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويُحضر نفسه للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجئ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شئ منذ ولادتهما، ليضطر أن يهرب بهما وسط هجوم أحد العصابات عليه.