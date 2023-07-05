فاطمة محمد علي تشدو بحب الوطن في احتفال الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، شدت الفنانة فاطمة محمد علي بأجمل وأشهر الأغانى فى حب الوطن، فى الليلة الخامسة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وتغنت الفنانة "فاطمة محمد على" بمصاحبة فرقتها الموسيقية، بباقة من الأغانى الوطنية الشهيرة، منها " مصر يا أول نور فى الدنيا، طوف وشوف، بحبك يامصر، سلمولي على مصر، يابوى يامصر، مصر هى أمى، يا حبايب مصر".

وشارك الفنان كريم الحسيني الغناء مع الفنانة فاطمة محمد علي فى أغنية" الأقصر بلدنا"، كما شاركتها الغناء الفنانة بلسم أبو زيد فى أغنية "حلاوة شمسنا"، وشدت الفنانة الشابة هديل ماجد - من ذوي القدرات الخاصة - فى ختام الحفل، وتغنت معها بأغنية " يا حبيبتى يا مصر" .

ويختتم القطاع فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، بأمسية شعرية غنائية، يشارك فيها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، بفرقته الموسيقية، ويقدم الشاعر محمد بهجت مجموعة من القصائد فى حب مصر .

يشار إلى أن ليالى احتفال القطاع بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، تقدم مجانا للجمهور، يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة .