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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا محمود ياسين تنعى زوجة عمها بكلمات مؤثرة

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين

نعت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، زوجة عمها المقيمة فى استراليا . 

وقالت رانيا محمود ياسين : إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة زوجة عمي فاروق ياسين باستراليا، رحمها الله كانت ست جميلة وراقية وكل صفات الطيبة فيها، في جنات النعيم يارب.

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وكانت قد قالت رانيا محمود ياسين إن المرأة يجب أن تكون واعية بقدر كافي في إدارتها لمنزلها، مشددة على ضرورة إعطاء الرجل حقه في البيت كرجل، مع منع ما يسمى بـ «الندية» .

وبمناسبة 30 يونيو، وجهت رانيا ياسين،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، التهنئة للشعب المصري والرئيس السيسي بتلك المناسبة وبحلول عيد الأضحى المبارك.

وعلقت رانيا محمود ياسين: «علينا الوقوف بجانب البلد حتى لو بنمر بضغوطات اقتصادية، لكن كل حاجة موجودة، وننظر إلى دول الجوار وما حدث فيها، وربنا يديم علينا نعمة الاستقرار» .

وهنأت رانيا محمود ياسين زوجها الفنان محمد رياض خلال حلقته مع الإعلامية عزة مصطفي برئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري، وفاجأت رانيا زوجها على الهواء قائلة: "بقوله عبرني شوية لأني مش بعرف أكلمك كلمتين دلوقتي حتي في البيت بسبب انشغالك بالمهرجان» .

 

 

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