أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 التالى:

https://nategafany.emis.gov.eg

وقبل إعلان رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، بنسبة نجاح 64.47٪، خلال المؤتمر الصحفى الذى تم عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأعلن الوزير أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى عدد 23 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) ، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات، 5 سنوات) ، ووجود أكثر من اسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج – دراسة بنظام الاعداد المهنى ، درلسة بنظام التكنواوجيا التطبيقية).

وأوضح الوزير أن أهم سمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 كالأتى:

- نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

- نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بإنخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.

-نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45 % بإنخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

- نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

- نتيجة الدبلومات الفنية 2023 تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1784 طالب– (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

- نتيجة الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات- اعداد مهنى: حضرعدد 59326 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.

-وفي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 7093 طالب –نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

-وفي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 14 طالب – نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %.

وقد بلغ إجمالي الحضور 734108 طالب، وإجمالي الناجحين 473264 طالب بنسبة نجاح (64.47%) ، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طالب بنسبة (29.87 %)، أما إجمالى الباقين للاعادة 41597 طالب بنسبة (5.66 %)

وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء الطلاب أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2023 والذين بلغ عددهم 29 طالب وطالبه ( 22 طالبة + 7 طلاب) من 14 محافظة تضم محافظات السويس، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والغربية، والقاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ، ودمياط، والبحر الأحمر. وقد وعد سيادته بتكريم الوزارة للأوائل قريبا كما يتم فى كل عام فى احتفاليه تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قددوة لأقرانهم .