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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"دخلت دمـ.ي متصفي".. أحمد يونس يكشف كواليس تعرضه لحادث

أحمد يونس
أحمد يونس

كشف الإعلامي أحمد يونس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، عن تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية نتيجة إصابته في حادث. 

وقال أحمد يونس “الحمد لله انا احسن كتير بدعواتكم ليا، هي فترة بسيطة بإذن الله بس عشان امشي كويس واتعافى، لكن انا الحمد لله احسن كتير بفضل ربنا ودعواتكم الطيبة”.
وتابع “التشخيص قطع في وتر اكيليس وجرح عميق ١٧ غرزه قدر ولطف الحمد لله كتر الف خيركم بجد لسؤالكم”.

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وأضاف أحمد يونس “شمرا للمستشفي والعلملين بها ، لكل اللي اتعمل من اول ما دخلت الساعه ٢ بالليل ليلة الحادثه د--مي متصفي لحد حالا شكرا لكل المواقع المحترمة اللي اهتمت بالمتابعة  والسؤال عني... شكرا ليكم انتم هتفضلوا السند والضهر والاهل الطيبين شكرا لجروب عيلة أحمد يونس اللي دايما سند كبير ليا”.

أجرى الإعلامي الشهير أحمد يونس، عملية جراحية خلال الأيام الماضية  الماضية، بعد أن تعرض إلى قطع فى أوتار بالقدم.

وغادر الإعلامي أحمد يونس غرفة العمليات خلال الساعات الماضية، بعد أن قام بإجراء الجراحية بنجاح.

وعلق أحمد يونس قائلاً على موقع فيسوك "الحمد لله أحمد يونس خرج من العمليات بسلامة الله بعد تعرضه امبارح بالليل لحادث أدى لقطع في أوتار قدمه واستلزم تدخل جراحي".

أحمد يونس الاعلامي أحمد يونس مجدي إمام قطع الاوتار المذيع أحمد يونس

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