عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادر عباسي يقدم لابوهيم فى افتتاح مهرجان جليمرجلاس الأمريكي

نادر عباسي
نادر عباسي

انتهى المايسترو المصري الشهير نادر عباسي من بروفات أوبرا "لابوهيم" لجياكومو بوتشيني المقرر أن تفتتح في السابع من يوليو الجاري الدورة الجديدة لمهرجان جليمرجلاس لعام 2023 بالقرب من كوبرستاون فى ولاية نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية. 

ويعقب العرض الأول للأوبرا عدة عروض أخرى في شهري يوليو وأغسطس المقبل.

ويقود عباسي الأوركسترا خلال حفل الافتتاح أيضا أثناء عزفها للنشيد الوطني الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، ويلتقي المايسترو الشهير بالجمهور في 3 لقاءات حواريه أيام 29 يوليو و3 و5 أغسطس، يتحدث فيها عن مسيرته الفنية وعن مؤلف موسيقى الأوبرا الإيطالي جياكومو بوتشينى.

تحفة جياكومو بوتشيني يخرجها للمسرح إي لورين ميكر، المدير العام والمدير الفني لأوبرا سان أنطونيو، ويشارك في أداءها التينور جوشوا بلو (رودولفو)، والباريتون دارون درون (مارسيلو)، والسوبرانو تيريزا بيروتا (ميمي)، والسوبرانو إميلي كيلاني (موسيتا).

يقول عباسى "سعيد جدا بالعمل مع فريق من الفنانين والمحترفين العظماء، وفى هذا المهرجان العظيم الذي قدم العديد من عروض الأوبرا الرائعة منذ بداية اطلاقه في عام 1975" مضيفا أن كل هذه العروض الصيفية الرائعة تقام في موقع فريد ومبهر بين احضان الطبيعة، على ضفاف بحيرة أوتسغو (بجانب مسرح وأوبرا أليس بوش)."

يشير عباسي إلى أن برمجة المهرجان وتنظيمه على مستوى عالي من الجودة ويقوده هذا العام المدير الفني روبرت آينسلي، وبرنامج عروض الفنانين الشباب مثير جدا للاهتمام أيضا، حيث يختار المهرجان عدد من المواهب الفنية الشابة ويضع كل منهم في موقعه المناسب.

يعد عباسى واحدا من أشهر الموسيقيين المصريين فى جيله، وشملت مسيرته الفنية العزف على الباسون، والتأليف الموسيقى، وغناء الأوبرا، وأخيرا قيادة الأوركسترا، وفي أوائل بداية عام 2000 تولى منصب المدير الفني وقائد أوركسترا أوبرا القاهرة، وهو أول مدير موسيقي وقائد أوركسترا قطر مع بداية تأسيسها (2009-2011).

كما عمل عباسي مع العديد من فرق الأوركسترا العالمية في أنحاء العالم، ومنذ عام 2006، وهو مايسترو ضيف عائد في أوركسترا مارسيليا الفيلهارمونية.

 وقام في عام 2021 بقيادة الأوركسترا الفيلهارمونية المتحدة في حدثين وطنيين مهمين تابعهما العالم كله: الموكب الذهبي للمومياوات الملكية وإعادة فتح طريق الكباش في مدينة الأقصر والذي يعود تاريخه  إلى اكثرمن 3000 عام .

والاوركسترا الفيلهارمونية المتحدة هي فرقة كبيرة أسسها عباسي عام 2017 وقدم معها عددا من الحفلات الموسيقية لملحنين عرب معروفين وبمشاركة العديد من المطربين المشهورين من مصر والعالم العربي.

ويعقب العرض الأول للأوبرا عدة عروض أخرى يشهدها شهري يوليو وأغسطس المقبل.

ويقود عباسي الأوركسترا خلال حفل الافتتاح أيضا أثناء عزفها للنشيد الوطني الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، ويلتقي المايسترو الشهير بالجمهور في 3 لقاءات حواريه أيام 29 يوليو و3 و5 أغسطس، يتحدث فيها عن مسيرته الفنية وعن مؤلف موسيقى الأوبرا الإيطالي جياكومو بوتشينى.

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

نشرة الفن| مجدي إمام يكشف أسرار اعتزاله الفن.. جوري بكر تنشر فيديو حصولها على باسبور أوروبي

تحفة جياكومو بوتشيني يخرجها للمسرح إي لورين ميكر، المدير العام والمدير الفني لأوبرا سان أنطونيو، ويشارك في أداءها التينور جوشوا بلو (رودولفو)، والباريتون دارون درون (مارسيلو)، والسوبرانو تيريزا بيروتا (ميمي)، والسوبرانو إميلي كيلاني (موسيتا).

نادر عباسي الولايات المتحدة الامريكية سان أنطونيو نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ولاية نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

خيانة مع مرات الأب.. أوراق شاب أمام المفتي بسبب إنهاء حياة آخر

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

ترشيحاتنا

رئيس الفيفا يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لأولمبياد باريس 2024

الجمارك تنفي خبر وقف استيراد بعض السلع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

مجاني مع ChatGPT..مايكروسوفت تتيح لك قراءة أي محتوى مدفوع على الويب ببلاش

بسبب أفظع الانتهاكات بتاريخ أمريكا.. أمر قضائي ضد مسئولين بارزين بإدارة بايدن

عاجل.. أول قرار من الوكرة القطري بعد ضم حمدي فتحي من النادي الأهلي

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - سفاجا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

فيديو

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ