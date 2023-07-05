نشرة الفن| مجدي إمام يكشف أسرار اعتزاله الفن.. جوري بكر تنشر فيديو حصولها على باسبور أوروبي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

أصدر نقيب المهن الموسيقية مصطفي كامل بيانا جديدا بخصوص أزمة الفنان أحمد سعد، التي حدثت خلال الأيام الماضية مع إحدي منظمات الحفل الغنائي فى تونس .

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة رجاء الجداوى التى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والدراما المصرية.

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك تذاكر السينمات المصرية ليلة أمس الثلاثاء ، ليحافظ علي الصدارة منذ طرحه في دور العرض المصرية .

وحقق بيت الروبي ايرادات أمس بلغت 3,105,081 مليون جنيها مصريا ، ليكون مجموع ما حققه خلال أسبوع العيد 50,482,128 مليون جنيها مصريا ، ليرتفع مجمل ما حققه إلي مبلغ 71,148,735 مليون جنيه.

كشف الفنان المعتزل مجدي إمام عن تفاصيل وأسرار جديدة عن الفنان الكبير عادل إمام، وذلك فى فيديو نشره المذيع السعودي عبد العزيز الزير من أمام الكعبة، عبر صفحته على تطبيق “تيك توك”.

وقال مجدي إمام: “أشهد لـ عادل إمام بحاجة يمكن ناس كتير متعرفهاش، كان ولا يزال بارا جدًا بوالديه، من أجمل الصفات اللي فيه، شفت دا بعيني مع والده”.

كشف الفنان مجدي إمام عن تفاصيل إعتزاله الفن، وذلك فى فيديو نشره الإعلامي السعودي عبد العزيز الزير ، عبر صفحته على تطبيق تيك توك .

وقال مجدي إمام: حين اعتزلت لم أكن أستطيع التوازن، لذا حبيت التفرغ لديني وعملي وابتعدت عن الدراما نهائياً.

نشرت جوري بكر عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” فيديو لها، أثناء تواجدها فى إحدى الشركات لمساعدتها فى الحصول على جواز سفر دولة أوروبية.

تصدر الفنان أحمد سعد تريند تويتر داخل مصر والمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، تحت عنوان “لا لاعتذار أحمد سعد”، وذلك بعد بيان نقابة الموسيقيين المصرية التى طالبت الفنان بالاعتذار لمنظمة حفل مهرجان بنزرت بتونس، وذلك بعد أزمة إخلال الجهة المنظمة ببنود العقد، ومطالبة أحمد سعد بإجراء مؤتمر صحفي ترتب عليه هجوم منظمة الحفل على الفنان أحمد سعد واتهامه بالإساءة للمرأة التونسية.

على مدار الساعات الماضية ، أثيرت حالة من الجدل حول إحياء الفنان إيهاب توفيق حفلا غنائيا فى الساحل الشمالي ، وتردد أن هذا الحفل تزامن مع ليلة وفاة الفنان علاء عبد الخالق .

وحقيقة الأمر أن الفنان إيهاب توفيق كان قد أحيا الحفل قبل وفاة الفنان علاء عبد الخالق بيومين ، وتواجد فى الجنازة وتشيع الجثمان.