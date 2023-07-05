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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين ترحب بالاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا

البحرين
البحرين

أعربت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بما تم التوصل إليه بين مصر وتركيا من اتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتعيين سفراء مقيمين في كلا البلدين.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أكدت الخارجية البحرينية أنه خطوة إيجابية بناءة من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون الثنائي خدمة للمصالح المشتركة في إطار الاحترام المتبادل وقواعد القانون الدولي، والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت سلطنة عُمان اليوم في بيان لوزارة الخارجية، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بتعيين سفراء مقيمين في كلا البلدين وفقًا لقواعد القانون الدولي والاحترام المتبادل.

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وأوضحت سلطنة عمان ، أن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا من شأنه أن يعزز التعاون والتفاهم، خدمةً لمصالح الشعوب وازدهارها.

مصر تركيا البحرين

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