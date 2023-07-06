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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الخميس، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن يكون طقس اليوم الخميس "طقسًا حارًا على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان و عسير والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها".

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ورجح التقرير ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط و من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الموج.

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