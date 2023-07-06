بشري سارة| انخفاض أسعار الأرز قريبا.. اعرف الكيلو هيوصل كام؟

انخفضت أسعار الأرز خلال الفترة الحالية ليصل سعر الكيلو إلي 20 جنيهًا للكيلو بعد أن وصل سعره منذ أسابيع قليلة إلي 35 جنيهًا للكيلو بالأسواق للمستهلك ويرجع ذلك إلي عدة أسباب لعل أبرزها زيادة المعروض من الأرز بالأسواق .



انخفاض أسعار الأرز



وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، إن أسعار الأرز انخفضت انخفاض كبير ، لافتا إلي أن طن الأرز الشعير انخفض نحو 3 آلاف جنيه في خلال شهر.



وأضاف أبوصدام خلال تصريحات له، أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبه الواحد يباع حاليا بنحو 13 ألف جنيه للطن بعد أن كان سعره منذ شهر بنحو 16 الف جنيه ، وانخفض سعر طن ارز الشعير عريض الحبه الي نحو 14 الف جنيه بعدما كان سعره منذ شهر ب17 ألف جنيهًا .

أسعار الأرز

وأوضح أن أسعار معظم أنواع الارز الأبيض انخفضت ليباع الطن الابيض بأسعار تتراوح من 18 إلي 20 الف جنيه ويصل للمستهلك من 20 إلي 23 جنيه للكيلو حسب النوع بانخفاض نحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد عن أسعاره منذ شهر .

وأشار عبدالرحمن إلى أن السبب الأساسي في انخفاض أسعار الأرز ، هو عرض كميات كبيره من الأرز المستورد الذي ساهمت في انخفاض الاسعار واجبار مخزني الارز لطرح كميات كبيره من الارز المخزن للبيع خوفا من تدني اسعاره وتعرضهم لخسائر كبيره بالإضافة الي قرب ميعاد حصاد الارز في شهر سبتمبر المقبل مع وجود كميات كبيره من الارز كمخزون استراتيجي تطرح علي بطاقات التموين وفي السلاسل التجاريه والمجمعات الاستهلاكية باسعار تنافسيه



وأكد أنه كلما اقترب موسم حصاد الارز كلما انخفضت اسعاره متوقعا ان يصل كيلو الارز الأبيض للمستهلك في أغسطس القادم الي 15 جنيه للكيلو ، متوقعا انتاج محلي من الارز الشعير يقارب 7 مليون طن لزراعة مساحات ارز بالمخالفة هذا العام اكثر من العام الماضي بالإضافة الي المساحات المحدده من الحكومة .



4 مليون طن

وتوقع "نقيب الفلاحين " انتاج ما يقارب 4 مليون طن أرز أبيض بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن أرز أبيض بما يؤدي الي انخفاض كبير في اسعاره .

ومن المتوقع أن تجني مصر من الحصول الجديد كميات كبيرة ، حيث تنتظر كميات من الأرز الشعير تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن ، بما يعادل من 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي.



فيما أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الأرز والزيت انخفضت، خلال الفترة الماضية.



وأضاف خلال مداخلة تصريحات تليفزيونية، أن سعر الأرز يتراوح بين الـ 21 جنيهًا و23 جنيهًا، وسعر الزيت انخفض 5 جنيهات.

ولفت إلى أن انخفاض الأسعار يرجع لوفرة السلع في الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار يرجع لـ الإفراج عن السلع من الموانئ.



وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يتابع أسعار السلع، وأن كل سلعة يتم وضع السعر عليها، وأوضح أن جميع السلع متوفرة في الأسواق، وأن الأسعار تحدد بـ العرض و الطلب.

وكشف أن بعض الأشخاص كانت تبيع الأرز كعلف، لآن سعر الأعلاف كانت أعلي، وأن فرض التسعيرة الجبرية أمر غير قانوني.