على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز.. السعودية تؤكد مواصلة الجهود لتهدئة الأوضاع بالسودان

التقي وزير الخارجية السودان السفير على الصادق علي، اليوم الخميس، بنائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وأكد الجانبان على قوة العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يخدم مصالح شعب الدولتين، بحسب وكالة أنباء السودان "سونا".

واستعرض الوزير السوداني أبرز تطورات الأوضاع بالبلاد على خلفية الجرائم والانتهاكات التي ظلت ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المواطنين والممتلكات العامة وحتى البعثات الدبلوماسية، فضلاً انتهاكها لكافة الهدن و الاتفاقات الإنسانية التي تم التوقيع عليها في وقت سابق عبر منبر جدة.

وبدوره، شدد نائب وزير الخارجية السعودي على دعم المملكة للسودان خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها، مؤكداً على مواصلة الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع والسماح لإيصال المساعدات الانسانية للمتاثرين.