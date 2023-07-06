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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة فى أسعار الذهب والعملات اليوم.. وتفاصيل حالة الطقس

النشرة الخدمية
النشرة الخدمية

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري عددا من الأخبار الخدمية وأسعار الذهب اليوم، الخميس  6-7-2023، وحالة الطقس، وأسعار الدولار  والذهب والخضراوات والفاكهة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 6 يوليو 2023

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الخميس 6 يوليو 2023.

 

سعر الدولار اليوم  

سعر الدولار اليوم 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.66 جنيه للبيع،33.54 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.27  جنيه للبيع، و39.13 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.70 جنيه للبيع، و100.35 جنيه للشراء.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، لينخفص عيار 18 لـ أقل من 2000 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2541 جنيهًا للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2200 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17600 جنيه.

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم، الخميس، 6 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الخميس، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على جميع الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

 

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 - 24
الإسكندرية 30  - 25
الإسماعيلية 37 - 23
الغردقة 40 -28
أسوان 43 - 29
سوهاج 39 - 25
المنيا 38- 24

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام، وأن البلاد تتأثر بـ منخفض الهند الموسمي.

وقالت “غانم”، خلال برنامج “8 الصبح”، المذاع على قناة “دي إم سي”، تقديم الإعلامية هبة ماهر، إن درجات الحرارة تتراوح بين 34 و 35 على أغلب المحافظات، ولكن هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة التي تجع الجميع يشعر بارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت أن الأجواء في فترة النهار حارة، وأن ما حدث في الـ 48 ساعة الماضية كانت موجة، ولن تستمر الارتفاعات، التي تشهدها البلاد.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بـ ظاهرة النينيو، وهذه الظاهرة تؤثر على ارتفاع درجات الحرارة، لكن في مصر لا نشعر به، والدول الأكثر تأثرا بها دول شرق المحيط الهادئ، وتستمر لمدة عام تقريبا.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة ستكون درجات الحرارة مستقرة بشكل كبير، لكن ارتفاع نسب الرطوبة سيستمر؛ لأن شهري يوليو وأغسطس هما ذروة الحرارة العالية من العام بسبب منخفض الهند الموسمي، واستقرار الطقس سيبدأ من الاثنين المقبل.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بالتغيرات المناخية، وأن تأثير التغيرات تختلف من بلد لـ بلد، لكن هذا التأثير لن يصل لـ مصر.

وأشارت إلى أن شهر 7 و8 يسجلان ارتفاعا في درجات الحرارة، ولكن فصل الربيع الذي انتهى هي الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة، لكن المواطنين لا تشعر بذلك بسبب انخفاض الرطوبة.

استعرض برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 6/ 7 / 2023، وفقا للأسواق اليوم. 

وجاءت كالتالي:

أسعار الخضراوات

الطماطم 4.5 جنيه
البطاطس 8 جنيهات 
البصل 14 جنيها
الكوسة 4.5 جنيه 

الفلفل الرومي 14 جنيها 
الباذنجان 3.5 جنيه
الملوخية 3.5 جنيه 
الخيار 5 جنيهات

أسعار الفاكهة 

الخوخ 28 جنيها 
الجوافة 12 جنيها 
الفراولة 10 جنيهات 
الكانتلوب 10 جنيهات
 

موقع صدى البلد الدولار الخضروات والفاكهة سعر الدولار اليوم حالة الطقس اسعار الفاكهة الذهب

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