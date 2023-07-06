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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

12 ألف مواطن يتلقون الخدمات الطبية في 7 قوافل علاجية مجانية بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقري الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين.

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وأشار الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة ، خلال شهر يونيو الماضي.

شملت قري بنى غنى ومنشاة الشريع ودير العذراء بمركز سمالوط ودير السنقورية بمركز بنى مزار ورسلان بمركز المنيا ودير أبو حنس بمركز ملوى وزاوية الجدامى بمركز مغاغة.

ونوه بأنه تم توقيع الكشف الطبي على 12 ألفا و680 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 977 تحليلا مختلفا و 17 حالة موجات صوتية ، و 31 حالة أشعة سينية و31رسم قلب وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 768 متردد وتحويل للمستشفى 212 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 924 مترددا.

 

12 الف أعمال المبادرة الرئاسية أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات الطبية والعلاجية لمبادرة الرئاسية وكيل وزارة الصحة

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