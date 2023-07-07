الحق اشتري.. انهيار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تواصل أسعار الذهب الانخفاض المتتالي حتى اليوم الجمعة 7 يوليو ليصل سعر عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 2170 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الجمعة



ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية وذلك بهدف تحديد الوقت الأنسب للشراء والاستثمار أو من أجل شراء الشبكة.



ويشهد المعدن الأصفر حالة انهيار منذ عيد الأضحي المبارك وعليه يتوقع الخبراء بأن تلك الفترة هي الوقت الأنسب للشراء .

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة مايلي :-



عيار 24 بيع 2,457 شراء 2,480

عيار 22 بيع 2,252 شراء 2,273

عيار 21 بيع 2,150 شراء 2,170

عيار 18 بيع 1,843 شراء 1,860

عيار 14 بيع 1,433 شراء 1,447

عيار 12 بيع 1,229 شراء 1,240

الاونصة بيع 76,417 شراء 77,128

الجنيه الذهب بيع 17,200 شراء 17,360

الكيلو بيع 2,457,143 شراء 2,480,000

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي تشهد أسعار الذهب انخفاض في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1916.49 دولار للأوقية (الأونصة) فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1927.10 دولار عند التسوية.

كما تراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل حاد نتيجة صدور بيانات اقتصادية عكست قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، رغم التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.



وتراجعت أسعار الذهب العالمية بعدما أظهرت بيانات "إيه دي بي" ارتفاع الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي لتسجل أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2022، حيث زادت بمقدار 497 ألف وظيفة خلال يونيو.

و تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.6% أو ما يعادل 11.7 دولار لتصل إلى 1915.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال التداولات 1934.0 دولار.

كما انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.15% عند 103.19 نقطة بعد أن سجل خلال الجلسة 102.92 نقطة.