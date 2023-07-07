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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

شباب ورياضة الشرقية تنظم يوما ترفيهيا لـ ذوي القدرات والهمم

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع بالإضافة إلى الإهتمام بذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لإكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والإستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.

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ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قام مكتب قادرون باختلاف التابع لوزارة الشباب والرياضة بتنظيم يوم ترفيهي لذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد وذلك بمركز شباب أبو حماد بهدف دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه خلال فعاليات اليوم الترفيهي تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة ( الرياضية - الفنية - الكشفية ) بجانب الندوات التوعوية التي تهدف الي تشجيعهم على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياه وكذلك رعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية.

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