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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي: 114 ألف خدمة طبية منذ انطلاق حملة 100 يوم صحة بالغربية

قوافل طبية بالغريية
قوافل طبية بالغريية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، حيث قدمت الأطقم الطبية خدماتها لعدد 15 ألف و 586 مواطن على مدار اليوم من خلال  165 فريق من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".

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وأوضح محافظ الغربية أن إجمالي الخدمات المقدمة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم بلغ 133 ألف 743 خدمة طبية ، مضيفاً أن المبادرة قد شملت أيضاً تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 5540 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة .

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ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 4343 منتفع ، بينما استفادت 4801 سيدة من مبادرة صحة المرأة.

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كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 81 حالة والعلاج لعدد 66 منهم إلى جانب فحص 681 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل  لنحو  4727 منتفعة وفحص 91 طفل من حديثي الولادة بمبادرة السمعيات، كما تم فحص 499 ضمن مبادرة فحص الراغبين في الزواج.

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الأمراض المزمنة الاطقم الطبية الثالث على التوالي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة الخدمات الطبية المبادرات الرئاسي المبادرة الرئاسية للكشف المبكر المبادرة الرئاسية

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