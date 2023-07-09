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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023: استثمر في الدهب

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 : رحلة طويلة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7 يوليو مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023

بينما حياتك الرومانسية جيدة اليوم، يمكنك أيضًا مقابلة حبيبك السابق، تعامل مع كل مهمة مهنية بجدية، الثروة المالية ستحكم العالم بينما ستكون الصحة جيدة أيضًا..

توقعات برج القوس في الحب

تجنب الخلافات مع شريكك وحافظ على صحتك في المحادثات، تتطلب العلاقات الجديدة مزيدًا من الوقت للتعرف على بعضنا البعض، ستحصل علاقتك على دعم والديك، يمكنك أيضًا التفكير في الزواج اليوم.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا مع الحفاظ على التوتر تحت السيطرة، التهابات الجلد الطفيفة ستكون موجودة اليوم، أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام.

برج القوس وحظك اليوم في العمل 

يمكن لأولئك الذين لديهم مقابلة عمل حضورها بثقة حيث أن نجوم حياتك المهنية مشرقون اليوم، يمكنك حتى الانسحاب اليوم للانضمام إلى مكان ما مع حزمة أفضل، كن مخلصًا في العمل وستحصل على دعم زملاء العمل في تحقيق الأهداف.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

﻿اشترِ الأجهزة الإلكترونية اليوم أو استثمر في المجوهرات، اليوم أيضًا ميمون لشراء سيارة أو شراء أرض، يمكنك مساعدة قريب محتاج ماليًا أو التبرع بالمال لجمعية خيرية في النصف الأول من اليوم. 

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