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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023 : مساعدة مالية

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 : انتبه لـ صحتك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7 يوليو مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023

﻿يجب حل المشكلات البسيطة في علاقة الحب اليوم، ابتعد عن سياسات المكتب وركز على الأهداف المهنية، تعد الاستثمارات المالية بمستقبل أفضل وستكون الصحة جيدة اليوم أيضًا.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

قد تشهد علاقتك مشاكل بسيطة ولكن في الغالب ستكون جيدة، يمكن أن يكون هناك احتكاك بين الشركاء ولكن اجلسوا معًا لمناقشة النقاط التي تنشأ فيها الخلافات، اسمح للشريك بالتعبير عن آرائه حول مواضيع مختلفة، لا تفرض رأيك على الحبيب، أولئك الذين وقعوا في الحب مؤخرًا يحتاجون إلى قضاء المزيد من الوقت معًا، يمكن أن يتوقع برج العقرب العازب مقابلة شخص مميز اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

يجب على أولئك الذين يعانون من أمراض الكلى أو مشاكل الرئة توخي الحذر ، خاصة في النصف الأول من اليوم، يعاني بعض مواليد برج العقرب من ألم حاد في الجسم أو قد يكون لديك جروح أثناء استخدام السكين لتقطيع الخضار.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

قد تبدو بعض المهام الإضافية صعبة ولكنك ستتمكن من إنجازها، قد تواجه قيادات الفرق النسائية صعوبة في التعامل مع أعضاء الفريق الذكور وتحتاج إلى أن تكون دبلوماسيًا هنا.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تحتاج إلى ادخار المال لمساعدة شقيقك أو صديقك اليوم، سيحتاج طفلك الذي يدرس في الخارج أيضًا إلى مساعدة مالية لأغراض تعليمية. 

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