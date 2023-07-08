عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يجب وضع حد.. كندا تعلق على إرسال أمريكا الذخائر العنقودية لأوكرانيا

علم كندا
علم كندا

أعلنت كندا معارضتها لاستخدام الذخائر العنقودية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بها في إطار حزمة جديدة من الأسلحة الأمريكية لكييف.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت الحكومة الكندية في بيان صادر اليوم السبت: "نحن لا نؤيد استخدام الذخائر العنقودية وملتزمون بوضع حد لآثار الذخائر العنقودية على المدنيين، وخاصة الأطفال".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أمس الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إرسال ذخائر عنقودية لبلاده، وهو القرار الذي أثار إدانة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقال ريزنيكوف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الأسلحة الجديدة "ستساعدنا بشكل كبير على إنهاء احتلال أراضينا بينما تنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين".

وأضاف أن الذخائر "لن تستخدم في الأراضي الروسية المعترف بها رسميًا".

كندا الذخائر العنقودية الأسلحة الأمريكية الولايات المتحدة وزير الدفاع الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

أول رد فعل من كهربا بعد أنباء رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

قطار الأهلي يواصل الزحف تجاه لقب الدوري بثنائية جديدة في شباك الاتحاد

نظام المدفوعات الأفريقي .. يوفر 5 مليارات دولار| ويحمل بشرى للجنيه المصري

سيحتاج لقرض .. مفاجأة غير سارة عن سعر هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max

ثلاث نجوم| قرار من كولر يجبر هؤلاء على الرحيل من الأهلي (ايه الحكاية)

658 ألف فدان.. أحمد موسى يزف بشرى سارة عن واحة سيوة|فيديو

بأقل سعر .. اركب سيارة يابانية "زيرو" أوتوماتيك |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على طرق علاج مسمار القدم بالأعشاب

أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة |شاهد

مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

فيديو

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ