يجب وضع حد.. كندا تعلق على إرسال أمريكا الذخائر العنقودية لأوكرانيا

أعلنت كندا معارضتها لاستخدام الذخائر العنقودية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بها في إطار حزمة جديدة من الأسلحة الأمريكية لكييف.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت الحكومة الكندية في بيان صادر اليوم السبت: "نحن لا نؤيد استخدام الذخائر العنقودية وملتزمون بوضع حد لآثار الذخائر العنقودية على المدنيين، وخاصة الأطفال".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت أمس الجمعة، أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إرسال ذخائر عنقودية لبلاده، وهو القرار الذي أثار إدانة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وقال ريزنيكوف في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الأسلحة الجديدة "ستساعدنا بشكل كبير على إنهاء احتلال أراضينا بينما تنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين".

وأضاف أن الذخائر "لن تستخدم في الأراضي الروسية المعترف بها رسميًا".