الدافع السرقة..مباحث الفشن تكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بمسقى مائي

كشفت المباحث الجنائية بمحافظة بنى سويف، غموض العثور علي جثة لشخص مجهول الهوية بداخل مسقى زراعى بزراعات الأراضى الزراعية بقرية اقفهص بمركز ومدينة الفشن، خلال الأيام القليلة الماضية.

شكلت قوات الأمن بمحافظة بنى سويف، فريق بحث برئاسة العميد منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية ببني سويف وضم رئيس المباحث الجنائية ورئيس مباحث الجنوب، والمقدم احمد حسين مفتش المباحث، والرائد عماد عثمان رئيس مباحث الفشن والنقيب حسين ابراهيم معاون مباحث الفشن لكشف غموض الحادث،

وتبين أن الجثة لسائق يدعي" أ . ع " يبلغ من العمر 40 سنة، مقيم بالقاهرة، وان وراء جريمة عاطل يدعي " أ . ش " مقيم أيضا بالقاهرة، وكانت دوافع الجريمة هى سرقة سيارة المجني عليه، وتم إلقاء القبض عليه وبإحالته لنيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.