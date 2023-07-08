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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. السيطرة علي حريق بقرية الدير وبراوة

صدى البلد

شب حريق هائل اليوم السبت داخل مزرعة مواشي بقرية الدير وبراوة التابعة لمركز اهناسيا المدينة غرب محافظة بني سويف، وتمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران وجاري حصر الخسائر.


تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة مواشي بقرية الدير وبراوة بدائرة مركز اهناسيا المدينة غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسبابه وملابساته.

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على الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء، إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على ألسنة النيران بمساعدة الأهالي دون أية إصابات بشرية، وجاري الآن عمليات التبريد.


تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وفريق من الوحدة المحلية والتضامن الإجتماعي لحسر الخسائر.

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