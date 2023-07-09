كيليان مبابي يزور قرية والده بالكاميرون ويشارك في الاحتفالات التقليدية.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”، فيديو يرصد مشاركة اللاعب كيليان مبابي، في الاحتفالات التقليدية بقرية في الكاميرون.

وأوضحت أن نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، زار مدرسة في الكاميرون، أمس السبت خلال زيارته المستمرة منذ أيام إلى هذا البلد الإفريقي.

وذهب لاعب باريس سان جيرمان لزيارة قرية والده ويلفريد، حيث استقبله زعيم القرية وشارك في الاحتفالات التقليدية.



وبدأ مبابي الخميس زيارة إلى الكاميرون في رحلة تشمل أعمالًا خيرية مع أطفال صم وزيارة إلى قرية والده.



كما سيبقى قائد منتخب فرنسا خلال زيارته التي تستمر عدة أيام في مجمع فنادق تابع لعائلة بطل كرة المضرب الفرنسي السابق يانيك نواه الذي يعيش في ياوندي.