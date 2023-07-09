بايرن ميونخ مهتم بضم حارس أتليتكو مدريد

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي بايرن ميونخ الألماني في مفاوضات مع أتليتكو مدريد لضم حارسه يان أوبلاك.

ووفقاً لصحيفة “بيلد” الألمانية: “بايرن ميونخ يخشى رحيل الحارس السويسري يان سومر، ويبحثون فى الوقت الحالي عن حارس جديد، وأحد الخيارات التي يبحثون عنها هو يان أوبلاك”.

وتابعت: “مانشستر يونايتد يقترب من التوقيع مع حارس إنتر ميلان أندريه أونانا كبديل للإسباني ديفيد دي خيا الذي رحل بشكل رسمي، ويقال إن إنتر ميلان يتطلع للتعاقد مع سومير من أجل تعزيز خيارات حراسة المرمى”.

وأضافت : “أوبلاك لديه شرط جزائي بقيمة 120 مليون يورو مع أتليتكو مدريد”.

واختتمت: “بايرن ميونخ مهتم بضم جيورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا، وقد يتعين عليهم إعطاء الأولوية للحارس الجورجي الدولي إذا لم يوافق أتليتيكو مدريد على التفريط في أوبلاك”.