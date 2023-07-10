ألفريد هاجن: كنت محظوظا لعدم الذهاب في رحلة الغواصة المنكوبة تيتان

علق المستكشف ألفريد هاجن، الذي ذهب لحطام تيتانيك ونجا من حادث الغواصة تيتان، على عدم مشاركته في رحلة الغواصة تيتان، قائلا: "ما حدث كان مأساة بكل ما تحمله من كلمة، ومحظوظ للغاية من عدم المشاركة في الرحلة".

وأضاف المستكشف ألفريد هاجن، الذي ذهب لحطام تيتانيك ونجا من حادث الغواصة تيتان، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "تكراري لتجارب الغوص إلى الأعماق لرؤية حطام سفينة تيتانك من المهم للغاية أن تفهم أن سفينة تيتانيك هي أكثر حياة من ذي قبل منذ غرقها، أنك تقوم باستكشاف ما حدث في هذا الحطام وتحليل ما حدث أثناء غرق هذه السفينة العملاقة وإيجاد تفسيرات لهذا الأمر".

وحول أسباب غرق الغواصة "تيتان"، رد قائلا: "لا أحد يعرف حقيقة غواصة تيتان وأسباب غرقها ولكن أتوقع أن ما حدث هو انفجار داخلي لذرات داخل هذه الغواصة وأعتقر أن هناك بعض من المرواح عملت اتجاه عكسي تعكس دورانها لتكرار عملية الغطس لهذه السفينة".

وتابع: "هناك العديد من العلماء يعملون على تحليل هذا الوضع، ونرى أن هناك مسئولية كبيرة على الشركة تجاه هذه المأساة"، مضيفا: "هناك العديد من المخاطر في مغامرة رحلة الغوص إلى تيتانك".

