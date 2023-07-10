الخارجية السودانية: مطالبنا بتغيير رئاسة كينيا للجنة إيغاد لحل أزمتنا لم تُنفّذ

أفادت وزارة الخارجية السودانية اليوم الإثنين في نبأ عاجل بتصريحات جديدة، جاء فيها :" مطالبنا بتغيير رئاسة كينيا للجنة إيغاد لم يتم تنفيذها حتى الآن".

وأضافت أن وفد الحكومة لا يزال في أديس أبابا وينتظر الاستجابة لمطالبه مضيفة أن “الرئيس الكيني أثبت عدم حياديته في الأزمة القائمة”.



وأعربت السودان أن وصول الوفد التابع لها إلى أديس أبابا يؤكد جدية الحكومة.

مددت هيئة الطيران المدني في السودان، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 31 يوليو الجاري، حسبما أفاد مطار الخرطوم الدولي.



وقالت هيئة الطيران المدني في اشعار للطيارين إنه سيتم إغلاق المجال الجوي السوداني أمام جميع الرحلات الجوية حتى نهاية الشهر.