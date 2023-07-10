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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن شروط النسخة الثالثة من مسابقة "أبو الحسن السلام للبحث العلمي"

صدى البلد

يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي عن فتح باب التقديم للنسخة الثالثة من مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي، والتي تنظم ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الذي من المقرر انطلاقها في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر المقبل .

قال المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان أن الهدف من تلك المسابقة هو الارتقاء بالبحث العلمي في المسرح ومنح الفرصة للباحثين الشباب وفتح فضاءات جديدة امام أفكارهم ورؤاهم واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية من الشباب ، كما أن المسابقة ستساهم في إثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي .

فيما أوضحت مديرة المهرجان د. انجي البستاوي الشروط والضوابط العامة للمشاركة في  النسخة الثالثة من مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي تتضمن أن لا يتجاوز عدد كلمات البحث عن ١٥٠٠٠ كلمة، وتقدم البحوث باللغة العربية، وألا يكون البحث قد فاز بجائزة مشابهة، بالإضافة لجدية الموضوع المطروح واصالته المعرفية وجدية النظرية في مقاربة الظواهر النقدية المسرحية .

ومن الضوابط والشروط أيضا مراعاة شرط الابتكار والإبداع في تناول الموضوع والبحث في سبل مهمة لقراءة المنجز، والتحديد الواضح للمنهج المستخدم في دراسة الإشكالية، وضرورة العناية بالتوفيق السليم والتام لقائمة مصادر البحث ومراجعة ذلك على كتابة كل مصدر بلغته الأصلية وباللغة العربية .

ويجب أيضا ألا يتجاوز عمر الباحث / الباحثة عن أربعين عاما في نوفمبر ٢٠٢٣، وتتاح جائزة البحث العلمي لكافة الباحثين المصريين والعرب،وعدد صفحات البحث في حدود ٥٠ صفحة، ولا تقبل البحوث التي سبق نشرها .

ويفتح التقدم للجائزة ابتداء من يوم الاثنين الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٣ وآخر موعد لتلقي الترشيحات و الأطروحات هو يوم الاحد الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م وآخر موعد لقبول الأبحاث المشاركة ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م . 

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جدير بالذكر أن جائزة مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي بقيمة 8 ألف جنيها مصريا، وتمنح لفائز وحيد سيتم استضافته لحضور فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر المقبل ٢٠٢٣م وكذلك المشاركة المجانية بأحد الورش التي تقدمها إدارة المهرجان وسيحصل على شهادة موثقة من رئيس المهرجان سنتشر في المجلة المحكمة للمهرجان مستقبلا .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحمل هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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