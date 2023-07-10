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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ أعمال نظافة وترميم للسلم والسور بمحيط متحف النوبة بأسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى، بتنفيذ أعمال النظافة والترميم للسلم والسور بمحيط متحف النوبة، إضافة إلى رفع المخلفات بتلك المنطقة التابعة لنطاق حى جنوب برئاسة علاء آدم، وبإشراف من نائب رئيس المدينة محمد ممدوح. 

كما تم تنفيذ أعمال الصيانة وتركيب عمود الإنارة بكورنيش النيل بشارع عباس فريد ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنظيم حملة لإزالة الإشغالات بنطاق حى شرق، مع مصادرة 175 من المضبوطات .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء الجولة الميدانية بعدد من المناطق والشوارع الداخلية بتكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع إستكمال الجهود لإزالة التعديات ضمن فعاليات المرحلة الثالثة للموجه الـ 21 ، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء .

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إزالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات ، ومصادرة 100 من المضبوطات ، مع القيام بأعمال تسوية طريق إدفو / إسنا الزراعى الغربى بطول 2 كم وذلك بعد وضع التربة الزلطية بالتعاون والتنسيق مع شركة النصر للفوسفات ، والتى قامت بالدفع باللوادر والسيارات الخاصة بالشركة للمساهمة فى وضع التربة الزلطية ، وتهيئة الطريق لسير المركبات والسيارات بشكل جيد .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتى تعدى على أراضى زراعية بمساحة 400 م2 ، وذلك بمنطقة خلف الشادر بالتعاون مع الجمعية الزراعية بنطاق قروى حجازة ، وتم كذلك الإزالة الفورية لحالتى تعدى بقروى العتمور بمساحة 525 م2 .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بقيادة على ياسين بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالشوارع الداخلية والحدائق العامة ، وكذا الإنارة العامة بنطاق المدينة .

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جهود

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بتنظيم حملة إستهدفت رفع الأتربة والقمامة ضمن الجهود التى يتم تنفيذها بمنظومة النظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة أنحاء المدينة .

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى جنوب المدينة ، مع رفع الأتربة والقمامة والتراكمات ، مع القيام بأعمال تهذيب الأشجال ، ومتابعة أعمال الإنارة بموقف سيارات الأجرة بنطاق المدينة .

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