صالح سليم في البرومو.. الأهلي يجهز مفاجأة في تقديم إمام عاشور للجماهير

فجر الإعلامي تامر أمين، مفاجأة مدوية بشأن ضم النادي الأهلي لإمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي الحالي، قائلا إن اللاعب اقترب بشكل كبير من الانضمام لصفوف المارد الأحمر خلال الفترة الحالية، موضحا أن النادي الأهلي يجهز بقوة لهذه الصفقة من خلال تقديمها بشكل مميز.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأهلي يرغب في تهدئة بعض جماهيره الغاضبة من إمام عاشور وتصرفاته خلال تواجده في صفوف نادي الزمالك، والذي أساء فيها لرموز النادي الأهلي.

وتابع تامر أمين، أن انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي يأتي مع مبادئ النادي الأهلي، إذ أن المبادئ تقتضي تطبيق الصالح العام، وإمام عاشور يعد أحد أفضل لاعبي الوسط في مصر، وبالتالي انضمامه للأهلي مهم في ظل التنافسية الشرسة التي ستنطلق بداية من الموسم المقبل.

واستكمل، أنه وفقا لمعلومات لديه أن برومو تقديم إمام عاشور سيكون مفاجأة لجماهير النادي الأهلي، إذ سيظهر فيه تقدير كبير واحترام قوي لأسطورة الأهلي الراحلة صالح سليم.