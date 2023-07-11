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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات بيت الروبي تتجاوز المليون أمس والبعبع يلاحقه

الافلام المعروضة
الافلام المعروضة في السينمات

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس السبت 1 يوليو الجاري، حوالي 3,843,589 جنيها ، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.
بيت الروبي : 

 

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية .

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلي 1,723,710 مليون  جنيه ، ليحصل علي المركز الأول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات . 

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

فيلم البعبع 

بينما فاز  فيلم “البعبع” بالمركز الثاني حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها  802,182 الف جنيه . 

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية. 

 

فيلم تاج : 

بينما جاء فى المرتبة الثالثو فيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسنى حيث حقق إيرادات بلغت 770,123 مليون جنيه".

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

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فيلم مستر إكس

وجاء فى المرتبة الأخيرة فيلم “مستر إكس” والذى حقق  إيرادات بلغت قيمتها 547,574 الف  جنيه جنيه وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد. 

فيلم مستر إكس تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول مستر إكس الذى يسعى لتحريض الرجال على عدم الزواج او الطلاق من أزواجهن. 

بيت الروبي احمد فهمي البعبع تارا عماد تامر حسني هنا الزاهد فيلم تاج فيلم البعبع فيلم مستر إكس فيلم بيت الروبى كريم محمود عبد العزيز كريم عبد العزيز

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